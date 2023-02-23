عبداللهيان: أجريت لقاءات مع مسؤولين عراقيين... العلاقات بين البلدين ممتازة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن وزير الخارجية الإيرانية، حسين أمير عبد اللهيان، كتب على صفحته الشخصية على تويتر، مشيراً إلى اللقاءات التي أجراها مع المسؤولين العراقيين: أجرينا محادثة مهمة مع رئيس الوزراء، ورئيس الجمهورية، ووزير الخارجية العراقي.

وأشار الوزير الإيراني إلى القضايا التي طُرِحَت خلال الاجتماعات، وهي تطوير التجارة ، تسريع ربط السكك الحديدية، الطاقة، تجريف طريق أروند، معالجة مسألة الغبار ، والسيطرة الفعالة على أمن الحدود. كما كانت القضايا الإقليمية والدولية على جدول الأعمال خلال الزيارة.

وأضاف المسؤول الإيراني: "العلاقات بين البلدين متميزة".

ويشار الى أن وزيرة الخارجية، حسين أمير عبد اللهيان، وصل إلى مطار بغداد مساء الثلاثاء، على رأس وفد رفيع المستوي للقيام بزيارة رسمية إلى العراق وإجراء مباحثات سياسية مع المسؤولين، وكان في استقباله نائب وزير الخارجية العراقي هشام العلوي وبعض المسؤولين بوزارة الخارجية وسفير العراق لدى الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

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