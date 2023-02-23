بقراءة خطاب قائد الثورة الإسلامية انطلقت فعاليات ملتقى قادة الحرس الثوري

وافادت وكالة مهر للأنباء، ان فعاليات "الملتقى الوطني للقادة والمسؤولين في حرس الثورة الاسلامية"، انطلقت صباح اليوم الخميس، بقراءة خطاب قائد الثورة الإسلامية.

إليكم نص الخطاب:

بسم الله الرحمن الرحیم

والحمدلله و الصلاه علی رسول الله وآله الاطهار

انني احيي المنتسبين الى الحرس الثوري المدافعين عن الثورة الاسلامية.

ان عقد هذا الملتقى من اجل تحديد افاق ومسيرة الحرس الثوري وقوات التعبئة نحو المستقبل، يبعث على السعادة والبركة انشاء الله.

ينبغي للحرس الثوري مضاعفة اهتمامه لاستقطاب وتربية وتدريب الشبان الاكفاء، وبما يليق ومستوى الثورة الاسلامية وتفعيل كامل قدرات الحرس الثوري من اجل حراسة الثورة وتعزيز البنى المعنوية والثورية والعسكرية لديه.

وفي نهاية الخطاب تمنى قائد الثورة الإسلامية من الله تعالى النجاح إلى الجميع.

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