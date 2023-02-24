الإمام الخامنئي يصلي على جثمان عقيلة الشهيد آية الله مطهري

وأفادت وكالة مهر للأنباء أنه صلّى قائد الثورة الاسلامية اية الله السيد "علي خامنئي"، على جثمان عقيلة الشهيد آية الله مطهري السيدة اعظم (عالية) روحاني، رفيقة وعضد العلامة الشهيد؛ قبل ظهر اليوم الجمعة.

كما ادى صلاة المیت ، جمعا من ذوي أسرة الشهيد مطهري واقاربه.

ولد الشهيد آية الله مرتضى مطهري في 12 جمادى الثانية من عام 1338 هـ ق في مدينة فريمان بمحافظة خراسان، من عائلة علمائية.

فأبوه المرحوم الشيخ محمد حسين مطهري، کان قد درس العلوم الدينية في النجف الأشرف، وبعد فترة من الإقامة في العراق والحجاز ومصر عاد إلى مدينة فريمان وتوطن هناك وقضى عمره في نشر علوم الدين وإرشاد الناس. كان عالماً وزاهداً ومخلصاً وتقياً، وبلغ مقامات معنوية رفيعة. توفي عام 1349هـ ش عن عمر يناهز المائة عام.

وكان لزهد وتقوى والده دوراً رئيسياً في بلورة الشخصية المعنوية للشهيد، وقد تفضل عليه الباري تعالى بهذا الولد البار جزاءً لإخلاصه وتقواه.

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