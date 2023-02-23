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٢٣‏/٠٢‏/٢٠٢٣, ٥:٢٥ م

وزير الدفاع اليمني: إذا لم يجنح العدو للسلام العادل سيسمع العالم مدى استهدافنا لمنشآته

وزير الدفاع اليمني: إذا لم يجنح العدو للسلام العادل سيسمع العالم مدى استهدافنا لمنشآته

أكَّد وزير الدفاع اليمني اللواء محمد العاطفي، أنَّ "إرادتنا قوية وراسخة وعزمنا لن يلين، وموقفنا تجاه قضيتنا وقضايا أمتنا وفي مقدمتها فلسطين لن يتبدل أو يتغير".

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان أكَّد وزير الدفاع اليمني اللواء محمد العاطفي أنَّ "إرادتنا قوية وراسخة وعزمنا لن يلين، وموقفنا تجاه قضيتنا وقضايا أمتنا وفي مقدمتها فلسطين لن يتبدل أو يتغير".

وخلال فعالية بمناسبة الذكرى السنوية للشهيد الرئيس صالح الصماد، قال: "إذا لم يلتقط الأعداء الفرص والمبادرات ويصغوا للحق والسلام المشرف فقد أعددنا قدراتنا، وإمكاناتنا ستضع حدًا لألاعيبهم وعليهم تحمل النتائج"، مضيفًا: "ندرك حجم التحديات والمخاطر ونعي جيدًا مراوغة ومماطلة الأعداء وأذنابهم".

وأعلن اللواء العاطفي أنَّه "إذا لم يجنح العدو للسلام العادل سيسمع العالم مدى استهدافنا للمنشآت الحيوية والاستراتيجية التي رصدناها في عمق دول العدوان والتي ستكون أثرًا بعد عين".

هذا وشدّد اللواء العاطفي على أن الشهيد الرئيس الصماد لم تغيره السلطة ولم تستهوه مغانمها، بل اختار منهاج العلم والعمل والإدارة السليمة فرسم الملامح الأولى لبناء الدولة اليمنية الحديثة ذات الكفاءة والقدرة العالية.

/انتهى/

رمز الخبر 1930933

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