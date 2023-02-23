حماس: المقاومة في غزة تثبت معادلة القصف بالقصف

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم، إن المقاومة الباسلة في قطاع غزة ستظل دائماً حاضرة للدفاع عن شعبنا، فهي درعه وسيفه، و"هي تراقب كل تفاصيل الإجرام الصهيوني على شعبنا وتؤكد أن صبرها آخذ بالنفاد".

وأضاف قاسم في تصريح صحفي، أن "شعبنا في كل الساحات سيواصل ثورته العظيمة برغم مجازر الاحتلال، ولن تنجح كل الخطط في الالتفاف عليها".

وأكد أن المقاومة تثبت معادلة القصف بالقصف، وأن الرد على عدوان الاحتلال سيظل حاضرًا.

واستهدفت طائرات العدو، صباح اليوم ، عدة مواقع للمقاومة الفلسطينية في أماكن متفرقة من قطاع غزة.

وردت المقاومة على الاستهداف، بإطلاق رشقة صاروخية تجاه مستوطنات العدو المقامة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

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