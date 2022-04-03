أي فعل إجرامي من الاحتلال سيقابله شعبنا ومقاومته بمقاومة أقوى وأشد

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه وجهت الفصائل، تحية فخر واعتزاز لشهداء شعبنا ومقاومته الباسلة، وآخرهم شهداء سرايا القدس الأبطال في جنين، وعهدنا لهم ولكل الشهداء أن نمضي في طريق مقاومة الاحتلال حتى طرد الاحتلال وتحرير الأرض والمقدسات.

وهنأت شعبنا الفلسطيني بحلول شهر رمضان المبارك، داعين إلى مزيد من التكاتف والتعاضد والتكافل الاجتماعي في هذا الشهر الفضيل.

وأكدت الفصائل، وحدة شعبنا الفلسطيني في أماكن وجوده كافة، ولن تفلح سياسة العدو في عزل أي جزء من شعبنا عن الآخر، وسنستمر في العمل الفلسطيني المشترك بين كل الساحات بما يخدم قضيتنا الوطنية، ويحقق مصالح شعبنا على مختلف الأصعدة والمستويات.

كما شددت على أن ثورة شعبنا وتضحياته في كل مكان في وجه الاحتلال تستدعي منّا جميعًا التقدم فورًا نحو إعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية، لتضم الفصائل والقوى والمكونات الوطنية كافة، وبما يحقق الشراكة الوطنية الكاملة على أساس برنامج نضال كفاحي يعتمد المقاومة الشاملة في مواجهة الاحتلال.

وطالبت العالم أجمع وخاصة الولايات المتحدة والغرب التوقف عن سياسة الكيل بمكيالين، وازدواجية المعايير، والاعتراف بحقوق شعبنا الفلسطيني كاملة غير منقوصة.

كما حثت على مواصلة تفعيل الحياة النقابية في قطاع غزة عبر الانتخابات، وكذلك البدء بالعمل لإنجاز توافق وطني طلابي على إجراء الانتخابات الطلابية في جميع جامعات قطاع غزة، وفق مبدأ التمثيل النسبي الكامل.

وأكدت، على تضافر الجهود كافة من أجل تعزيز صمود أبناء شعبنا في ظل الأوضاع المعيشية الكارثية التي يتعرضون لها، وخاصة بسبب العدوان والحصار، بما يستوجب ذلك مواصلة الإجراءات لمواجهة ظاهرة الغلاء، ومحاربة الاحتكار، والتخفيف من الأعباء الحياتية اليومية على شعبنا.

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