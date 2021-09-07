القصف على غزة محاولة من الاحتلال للتغطية على عملية التحرر من "جلبوع"

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أكّد المتحدّث باسم حركة "حماس"، حازم قاسم، أنّ "القصف على قطاعِ غزة محاولة من الاحتلال للتغطية على عجزه وفشله في مواجهة نضال الشعب الفلسطيني ولا سيّما بعد العملية البطوليّة التي انتزع فيها ستةٌ من المناضلين حريتهم من سجن جلبوع".

القصف الصهيوني على قطاع غزة، محاولة من الاحتلال للتغطية على عجزه وفشله في مواجهة نضال شعبنا،خاصة بعد العملية البطولية التي انتزع فيها ستة من مناضلي شعبنا حريتهم من سجن جلبوع

هذا الصراع بين شعبنا والمحتل سيتواصل إلى أن ينتزع شعبنا كامل حريته من المستعمر الصهيوني على كل أرض فلسطين

كما وثّق جيش الاحتلال الإسرائيلي غاراته العدوانية على قطاع غزّة.

ومنتصف ليل أمس، طائرات الاحتلال الإسرائيلي استهدفت بالصواريخ موقعاً للمقاومة غربي خان يونس جنوبي قطاع غزة، فيما أطلقت المقاومة مضاداتها الأرضية تجاه طائرات الاحتلال في أجواء القطاع.

يذكر أنّ 6 من الأسرى الفلسطينيين تمكنوا من التحرّر من سجن جلبوع، قرب مدينة بيسان المحتلة، فجر أمس الإثنين، ويُعتبر هذا السجن من أكثر السجون الإسرائيلية تحصيناً.

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