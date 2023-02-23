ايران تاسع اكبر بلد منتج للصلب على مستوى العالم

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه اعلنت رابطة الفولاذ العالمية، ان ايران تقدمت خطوة واحدة في مجال انتاج الفولاذ خلال الشهر الاول من العام 2023، لتحل اليوم بالمركز التاسع على مستوى العالم في هذا القطاع.

واوضحت الرابطة العالمية في تقرير الاخير، ان حجم انتاج الفولاذ في ايران خلال الشهر الاول من العام 2023، بلغ مليونين و700 الف طن.

واضاف التقرير، ان من بين 10 اكبر بلدان منتجة للصلب (الفولاذ) عالميا، سجل حجم الانتاج في الصين وايران فقط، زيادة خلال شهر كانون الثاني 2023 مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، بينما سجلت الدول الثماني الاخرى انكماشا في هذا المجال.

وبحسب التقرير ذاته، فقد بلغت زيادة انتاج الفولاذ في ايران خلال كانون الثاني المنصرم، 27.7 بالمائة، باعتباره اكبر نسبة من الانتاج في البلاد.

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