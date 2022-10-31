إيران تحقق أكبر زيادة في انتاج الصلب بين كبار الدول المنتجة

وأفادت وکالة مهر للأنباء، أن تقریر رابطة الصلب العالمية أظهر أن انتاج الفولاذ الايراني في شهر سبتمبر 2022، سجل نموا بنسبة ۲۶.۷ بالمائة مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي وبلغ 2.7 مليون طن.

كما أظهرت البيانات الصادرة عن الرابطة العالمية للصلب أنه علی العکس من إيران والهند والصين، فقد واجهت كبار الدول المنتجة للصلب خفض الإنتاج.

وتشير البيانات ایضا أن إيران حققت أكبر زيادة في انتاج الصلب بين كبار الدول المنتجة.

ووفقا لإحصاءات رابطة الصلب العالمية، فان انتاج الصلب الأوروبي تراجع بنسبة 27 بالمائة بسبب أزمة الطاقة في دول الاتحاد الأوروبي.

وبحسب التقریر، فان إنتاج الفولاذ الايراني، في الأشهر التسعة الأولی من عام 2022، ارتفع بنسبة 9.8 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وأشار تقریر الرابطة العالمية للصلب إلی أن إيران التي احتلت المرتبة العاشرة دوليا بانتاج الفولاذ عام 2021، لاتزال تحافظ علی المرکز نفسه.

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