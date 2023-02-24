آية الله رئيسي یدشن مشروع نقل المياه إلى بحيرة أرومية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه افتتح الرئيس الإيراني سيد إبراهيم رئيسي رسميًا مشروع نقل المياه إلى بحيرة أورمية صباح اليوم تزامنا مع مولد الامام الحسين بن علي (عليهما السلام) وأعياد شهر شعبان المعظم.

وقام الفريق التنفيذي لهذا المشروع بنشاط عمل في 3 نوبات ودون توقف عبر استخدام الاساليب الحديثة لنقل الماء الى بحيرة ارومية و في هذا الصدد قال سيد إبراهيم رئيسي: إذا اعتبرنا تصميم المشروع وتخصيص الميزانية لها 20٪ من العمل ، فإن 80٪ منها هو نتيجة المثابرة والاستمرار في العمل الجاد.

وأكد الرئيس الإيراني أن الوحدة الوطنية والتماسك بين الشيعة والسنة والأديان الإبراهيمية الأخرى في هذه المنطقة مثالية و قال: هذا المشروع هو مشروع وطني ولا يرتبط فقط بمقاطعتي اذربيجان الغربية و اذربيجان الشرقية، ولكنه يوضح مدى اهتمام جمهورية إيران الإسلامية في الحفاظ على بحيرة أورميا .

مشروع نقل المياه إلى بحيرة أورمية يتكون من نفق بطول 36 كيلومترًا وقناة بطول 11 كيلومترًا تستطيع ضخ حوالي 500 مليون متر مكعب من المياه لبحيرة أورمية سنويًا.

ويذكر انه تم تدشين المشروع بصورة مؤقتة في 19 شباط الجاري تزامنا مع يوم المبعث النبوي الشريف وبنجاح تام حيث اصبح نقل المياه الى هذه البحيرة ممكنا ليفتتحه رئيس الجمهورية اليوم بصورة رسمية. ويعتبر هذا المشروع أكبر مشروع في منطقة الشرق الاوسط وسيصبح بداية لاحياء بحيرة ارومية.

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