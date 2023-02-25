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٢٥‏/٠٢‏/٢٠٢٣, ٤:٣٧ م

الرئيس الايراني يهنئ امير الكويت بمناسبة حلول اليوم الوطني لبلاده

الرئيس الايراني يهنئ امير الكويت بمناسبة حلول اليوم الوطني لبلاده

هنأ الرئيس الايراني، السيد ابراهيم رئيسي، امير الكويت، الشيخ نواف الاحمد الجابر الصباح، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لهذا البلد.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه بعث الرئيس الايراني رسالة إلى امير الكويت، هنأ له وللشعب الكويتي ذكرى اليوم الوطني لهذا البلد.

ودعا رئيسي في رسالته، الله عزوجل، بالصحة والنجاح للشيخ الجابر الصباح وبالكرامة و العزة للشعب الكويتي.

/انتهى/

رمز الخبر 1930985

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