الرئيس الايراني يهنئ امير الكويت بمناسبة حلول اليوم الوطني لبلاده

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه بعث الرئيس الايراني رسالة إلى امير الكويت، هنأ له وللشعب الكويتي ذكرى اليوم الوطني لهذا البلد.

ودعا رئيسي في رسالته، الله عزوجل، بالصحة والنجاح للشيخ الجابر الصباح وبالكرامة و العزة للشعب الكويتي.

/انتهى/