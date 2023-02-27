قائد عسكري: أي دولة تتعاون مع الكيان الصهيوني ضد ايران ستدفع الثمن

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال اللواء غلام علي رشيد، خلال خطابه بين قادة الجيش وحرس الثورة الاسلامية: "ان أخذ التهديد على محمل الجد و التحضير للدفاع امام العدو ومهاجمته هو من توجيهات قائد الثورة الاسلامية والمنطق الذي تجري المناورات على أساسه".

وأضاف: "ان مقر دفاع خاتم الأنبياء الجوي المشترك، يجري مناوات كبيرة في عموم البلاد والبيئة الأمنية المحيطة به كل عام، وقادة مقر الدفاع الجوي المشترك يلتزمون المبادئ الاساسية للمناورات بمافيها الدقة في التخطيط والجدية والإبداع بشكل كامل".

وتابع اللواء رشيد: "المقر المركزي لخاتم الأنبياء والأركان العامة للقوات المسلحة والجيش والحرس الثوري يقيّمون أي تهديد من قبل الكيان الصهيوني بالتعاون مع الولايات المتحدة ضد مصالح بلدنا وامننا القومي، ويتخذون الإجراءات الحاسمة ضده".

وأوضح قائد مقر "خاتم الأنبياء (ص)" المركزي: "لا يوجد عمل سري لهذين العدوين ضد الشعب الايراني في مختلف المجالات يخفى عن أعين أجهزتنا الاستخبارية. نحذر الأمريكيين من أن أي دعم لأعمال الكيان الصهيوني ضد إيران سيعرض حياة جنودهم في المنطقة للخطر".

وصرح: "ان أي دولة تتعاون مع الكيان الصهيوني لتهديد الأمن القومي الإيراني ستدفع ثمن أفعاله، وستقوم قواتنا المسلحة المقتدرة بمهاجمة مصدر العدوان وستستهدف جميع المراكز والقواعد المتنسقة والمتعاونة مع عدونا".

وأضاف اللواء رشيد: "بالنظر إلى تجربة السنوات الـ44 الماضية وتقلبات تاريخ الثورة، نستنتج بأن ما ينتظرنا أسهل بكثير من الصعوبات التي تغلب عليها الشعب الايراني الشريف والقوات المسلحة بجهودهم الجاد حتى الآن".

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