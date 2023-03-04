العراق تدعو الشركات الصينية للمساهمة بتطوير البنى التحتية للبلاد

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه دعا النائب الأول لرئيس مجلس النواب محسن المندلاوي، اليوم الخميس، الشركات الصينية للمساهمة بتطوير البنى التحتية في العراق.

وقال بيان للمكتب الإعلامي للنائب الأول تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن “المندلاوي التقى وفداً من شركة شركة SRPG الصينية بحضور النائب (هيثم الفهد) وأكد ان العراق موطن الفرص الاستثمارية ، داعياً الشركات الصينية للمساهمة في تطوير البنى التحتية في البلاد ، عبر المنافسة حول الفرص الاستثمارية لا سيما في قطاعات الإسكان والطرق والجسور”.

وأضاف المندلاوي، بحسب البيان أن” العراق بحاجة إلى الاستفادة من التجربة الصينية العملاقة في قطاع الطرق والجسور ، والتي تعد من أكبر التجارب نجاحاً على المستوى العالمي، داعياً شركة SRPG إلى الاستفادة من الفرص الاستثمارية في العراق والتي تصنف على أنها الأكبر بين دول المنطقة”.

المصدر : وكالة الأنباء العراقية

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