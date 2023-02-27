شهيد في اعتداء للمستوطنين وقوات الاحتلال على قرية زعترة جنوب نابلس

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه كان مدير مركز الإسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر بنابلس أحمد جبريل، قال إن طواقم الإسعاف نقلت إصابة بالرصاص الحي في البطن من قرية زعترة، خلال تصدي المواطنين لهجوم مستوطنين على القرية، حيث وصفت جراحه ببالغة الخطورة.

و يواصل قطعان المستوطنين منذ ساعات هجماتهم و اعتداءاتهم على المواطنين وممتلكاتهم في مناطق متفرقة بمدينة نابلس، حيث أصيب ما يزيد عن 100 مواطن بجروح بينها حالات خطيرة.

وقتل "اسرائيليان" في عملية اطلاق نار استهدفت سيارة للمستوطنين في حوارة ردا على جريمة اغتيال قادة سرايا القدس- كتيبة نابلس محمد الجنيدي وحسام اسليم.

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