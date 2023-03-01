لواء صهيوني: حزب الله لا يحتاج إلى صواريخ دقيقة.. "إسرائيل" تتأكَّل داخلياً

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أوضح يادلين، في حديث إلى "القناة الـ12" الإسرائيلية، أنّ "الناس يشعرون بأنهم ضحوا بأعزائهم، وبذلوا حياتهم، بينما إسرائيل تسير إلى مكان غير جيد".

وأشار اللواء في الاحتياط، عاموس يادلين، إلى الأثر الكبير الذي تفرضه العمليات الفدائية الفلسطينية في وعي الاحتلال ومستوطنيه، مؤكداً أنّ "الحافزية (الفلسطينية) على تنفيذ عمليات كانت موجودةً دائماً، لكن يوجد هنا (مقاومون فلسطينيون) من نوع آخر".

وأضاف أن "هؤلاء يقومون صباحاً بعد تحريضهم، عبر شبكات التواصل الاجتماعي، مع وجود كثير من السلاح ومن المال في الميدان، وفي كثير من الأحيان لا يتمّ الإمساك بهم إلّا بعد الاشتباك، وهذا متأخر كثيراً".

وتابع يادلين مؤكداً أنّه "لا يوجد حلّ سحري هنا (للعمليات الفلسطينية). إنّ المشاكل الأمنية الحقيقة للأمن القومي لا تظهر عبر الشاشات لدينا في إسرائيل".

وسأل يادلين ضباط الاحتلال ومسؤوليه كيف يعالجون "حقيقة، مفادها أنّ الردع الإسرائيلي تضرّر"، مشيراً إلى أنّ (الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله) يدعو إلى "بيت العنكبوت الـ2"، مشيراً إلى أنّ "حزب الله ليس في حاجة إلى تطوير صواريخ دقيقة، لأننا نتأكَّل من الداخل".

واختتم المسؤول السابق لشعبة الاستخبارات العسكرية انتقاداته للسياسيين الإسرائيليين والحكومة، قائلاً إنّه "لدينا في الحكومة الآن أشخاص يهتفون ويشجعون على الانقسامات، بدلاً من الانشغال بإيران وحزب الله. نحن نُشعل النار هنا، بالإضافة إلى وجود خطر العمليات الفلسطينية، التي يجب أن نوقفها".

يأتي كلام يادلين بعد أن وصفت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية الخطاب الأخير، الذي ألقاه الأمين العام لحزب الله، السيد حسن نصر الله، بـ"بيت العنكبوت الـ2"، مشيرةً إلى أنّ "السيد نصر الله يشخّص ضعفاً داخلياً في إسرائيل، على خلفية الأزمة الواسعة، تشريعياً وسياسياً. لذلك بدأ في التهديد".

كما تأتي هذه التصريحات في وقت تزداد فيه الشكوك في المؤسستين العسكرية والأمنية الإسرائيليتين بشأن قدرة الكيان على مواجهة مزيد من التصعيد، داخلياً وخارجياً، عقب ازدياد في قدرة الفلسطينيين على تنفيذ عمليات مؤلمة لردع الاحتلال الإسرائيلي عن اعتداءاته.

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