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٠٧‏/٠٨‏/٢٠٢٣، ١١:١٢ ص

استشهاد فتى فلسطيني متأثراً بإصابته قبل أيام في الضفة الغربية

استشهاد فتى فلسطيني متأثراً بإصابته قبل أيام في الضفة الغربية

أعلنت مصادر محلية، اليوم الاثنين، استشهاد الفتى رمزي حامد (17عاما) متاثر باصابته قبل عدة أيام في سلواد شمال شرق رام الله، بالضفة المحتلة.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه ذكرت مصادر محلية، أن الفتى رمزي حامد استشهد إثر إصابته برصاص الاحتلال، في بطنه أثناء تواجده في مركبته قبل 3 أيام، خلال مروره بالقرب من مدخل البلدة.

وأوضحت المصادر، أن الشهيد أصيب برصاص حارس مستوطنة أطلق النار على سيارته خلال تواجده في شارع وعر العدس في سلواد.

يُشار أن رمزي حامد هو الشهيد 219 برصاص جنود ومستوطنين منذ بداية العام الحالي، والشهيد الـ13 من محافظة رام الله والبيرة.

ومن بين الشهداء 32 طفلاً من عدة مناطق بالضفة الغربية، بينما يعتقل الاحتلال في سجونه 160 طفلاً بينهم 21 معتقلاً إدارياً.

/انتهى/

رمز الخبر 1935679

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