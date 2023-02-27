وزير الخارجية الايراني يلتقي بوزيرة الخارجية النرويجية في جنيف

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه اجتمع وزير الخارجية حسين أميرعبداللهيان بوزيرة خارجية النرويج اليوم الاثنين وتحدث معها في سياق مشاوراته ومحادثاته الدبلوماسية مع الوزراء والمسؤولين رفيعي المستوى المشاركين في الدورة 52 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف.

ووصل وزير الخارجية الايراني إلى جنيف صباح اليوم الاثنين على رأس وفد لحضور اجتماع مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة والقاء كلمة فيه.

وخلال هذه الزيارة ، يلتقي ببعض المسؤولين الأجانب والدوليين.

ويرافق كاظم غريب أبادي نائب الشؤون الدولية وسكرتير حقوق الإنسان في السلطة القضائية وناصر كنعاني المتحدث باسم وزارة الخارجية وزير الخارجية في هذه الزيارة.

/انتهى/