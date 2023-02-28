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٢٨‏/٠٢‏/٢٠٢٣, ٤:١٩ م

إصابة شخصين بجروح خطيرة في إطلاق نار قرب مدرسة شمالي ألمانيا

إصابة شخصين بجروح خطيرة في إطلاق نار قرب مدرسة شمالي ألمانيا

صرحت "بيلد" الألمانية على موقعها الإلكتروني، اليوم الثلاثاء، بوقوع إطلاق نار بالقرب من مدرسة ابتدائية في بلدة برامش شمال غربي البلاد، مما أدى إلى إصابة شخصين بجروح خطيرة.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قالت الصحيفة إن شهود عيان اتصلوا بالشرطة، مؤكدة أن الضباط تمكنوا من إلقاء القبض على مطلق النار بعد ذلك بوقت قصير.

ولم تتأثر المدرسة بالحادث، وفق ما صرحت به "بيلد".

/انتهى/

رمز الخبر 1931097

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