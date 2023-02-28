إصابة شخصين بجروح خطيرة في إطلاق نار قرب مدرسة شمالي ألمانيا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قالت الصحيفة إن شهود عيان اتصلوا بالشرطة، مؤكدة أن الضباط تمكنوا من إلقاء القبض على مطلق النار بعد ذلك بوقت قصير.

ولم تتأثر المدرسة بالحادث، وفق ما صرحت به "بيلد".

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