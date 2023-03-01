اسلامي: اغلقنا الملفات الخلافية مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه صرح محمد إسلامي، على هامش اجتماع مجلس الوزراء، اليوم (الأربعاء): "ان التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، يجري وفق الروتين المعتاد، خاصة في هذه المرحلة التي تسعى الإمبريالية الإعلامية في استخدام أقصى إمكاناتها لإلحاق الأذى بالبلد".

وأضاف اسلامي: "اغلقنا الملفات الخلافية مع وكالة الدولية للطاقة الذرية، مثل قضية عدم الامتثال لبيان تصميم أجهزة الطرد المركزي، واتضح أنه لا يوجد انحراف أو قضية مهمة ليلزم متابعته".

وقال رئيس منظمة الطاقة الذرية: "النقطة الثانية هي أن البعض كانوا يدعون باننا لم نرد على اسئلة الوكالة الدولية حول انشطتنا النووية، ولكنها جرت مناقشة هذا الموضوع أيضا، وسيزور المدير العام لوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي طهران بعد يوم أو يومين".

وحول ما إذا كانت زيارة غروسي يمكن أن تحل الملف النووي، قال اسلامي: "لا نقبل أي شيء غير عادي تحت ضغوط سياسية".

وردا على سوال حول المزاعم التى تتحدث عن عدم الشفافية في برنامج ايران النووي، اكد اسلامي: "الوكالة الدولية نفت وجود إجراءات غير شفافة في إيران وأكّدت أن مثل هذا الأمر لم يرد في التقرير الأخير".

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