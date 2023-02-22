إسلامي: مسؤولو الوكالة موجودن في طهران ويمارسون مهام التفتيش منذ يوم أمس

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال محمد إسلامي أننا لا نستسلم للضغوط السياسية وذكر: لقد أقمنا علاقاتنا مع الوكالة في إطار الضمانات.

وأضاف: مسؤولو الوكالة موجودون في طهران ويمارسون مهام التفتيش منذ يوم أمس.

وقال رئيس منظمة الطاقة الذرية الايرانية بالتفاعل والتنسيق نحاول دائما منع غموض جديدة في عملية التعاون مع الوكالة.

وذكرت بلومبيرغ نقلاً عن دبلوماسيين أن الوكالة الدولية تحاول تحديد الكيفية التي وصل بها اليورانيوم المخصب إلى درجة نقاء بنسبة 84%.

وأضافت الوكالة أنّ المفتشين يحاولون معرفة ما إذا كانت إيران قد وصلت إلى هذه المرحلة عن قصد، أم أنه تراكم داخل شبكة الأنابيب المرتبطة بأجهزة الطرد المركزي.

في المقابل، قال المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز کمالوندي إنّ إيران لم تتخذ أي إجراء لتخصيب اليورانيوم بنسبة تتجاوز 60%.

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