غروسی سیصل طهران مساء الجمعة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان رافائيل غروسي سيصل إلى طهران مساء الجمعة (3 آذار/ مارس) في زيارة متوقعة من قبل.

وسيلتقي المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، خلال هذه الزيارة، بالمسؤولين الايرانيين وستتم مناقشة القضايا المختلفة في هذه اللقاءات.

يذكر ان رئيس منظمة الطاقة الذرية الايرانية، محمد اسلامي، اعلن صباح اليوم الاربعاء، عن حل القضايا المتنازع عليها بين ايران والوكالة الدولية للطاقة الذرية وقال: "تم حل المواضیع التي اعلن فيها عن عدم امتثال أجهزة الطرد المركزي (للاتفاقيات) أو وجود جزيئات (اليورانيوم) وتم اغلاق الملف وقد اثبت أنه لا يوجد انحراف خاص".

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