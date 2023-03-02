أوليانوف: الغرب يفتقر إلى الإرادة السياسية لإحياء الاتفاق النووي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أكد سفير ومندوب روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا، أن طهران وموسكو وبكين لديها الإرادة السياسية اللازمة لاستئناف المفاوضات من أجل إحياء خطة العمل الشاملة المشتركة ، لكن الغرب يفتقر لهذه الارادة.

وأضاف ميخائيل أوليانوف في مقابلة مع وكالة أنباء تاس: في هذه المرحلة ، الشيء الوحيد المطلوب "لإحياء" الاتفاق النووي هو عودة جميع أطراف المفاوضات إلى فيينا وأن تسرع عملية التفاوض وتوصلها الى النتيجة الناجحة. هذا الامر ممكن تماما بوجود الإرادة السياسية المناسبة. إيران وروسيا والصين لديها مثل هذه الإرادة ، لكننا لا نرى ذلك لدى الدول الغربية.

ورداً على سؤال حول تعليق وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان الأخير على رسالة وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين حول استعداد واشنطن للوصول الى نتيجة نهائية من المفاوضات النووية ، قال ممثل روسيا لدى المنظمات الدولية التي تتخذ من فيينا مقراً لها: "ليس لدينا سبب للشك في كلام وزير الخارجية الإيراني ، وفي الوقت نفسه ، لا نرى أي استعداد من الولايات المتحدة و "مجموعة E3 " (فرنسا وألمانيا وبريطانيا) لاستئناف مفاوضات فيينا بشأن خطة العمل الشاملة المشتركة.

وقال ممثل روسيا في مفاوضات فيينا حول الادعاء الأخير لموقع "بلومبيرغ" بخصوص التخصيب بنسبة 84٪ في المنشآت النووية الإيرانية: لقد تم حل هذه القضية بالكامل. الحقيقة هي أنه في عملية تخصيب اليورانيوم ، هناك "إشعاعات" لكميات صغيرة من الجسيمات ذات مستوى أعلى من التخصيب. في الوقت نفسه ، فإن "المنتج النهائي" بشكل عام لا يتجاوز نسبة التخصيب 60٪ ، وكما ظهر بالضبط في التحقيقات التفصيلية للوكالة ، حدث شيء كهذا في إيران.

واعتبر مسؤولون ايرانيون مزاعم بلومبرغ ضد إيران بانها جزء من الاستغلال السياسي للوكالة الدولية للطاقة الذرية للضغط على طهران.

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