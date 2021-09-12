روسيا تدعو الى استئناف محادثات الاتفاق النووي على وجه السرعة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان ميخائيل أوليانوف، ممثل روسيا لدى المنظمات الدولية في العاصمة النمساوية، دعا في تغريدة على تويتر إلى استئناف محادثات فيينا في أقرب وقت ممكن.

وكتب في تغريدة على تويتر ردا على تغيريدة إنريكي مورا نائب منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي حول ضرورة استئناف محادثات فيينا على وجه السرعة قائلا: "يسعدني أن أشير إلى أن روسيا والاتحاد الأوروبي يتفقان على هذه القضايا ونحن نرحب بنتائج زيارة السيد غروسي لطهران وندعو إلى استئناف محادثات فيينا في أقرب وقت ممكن لإحياء خطة العمل المشتركة الشاملة. آمل أن أرى السيد مورا وباقي الزملاء على طاولة المفاوضات قريباً"./انتهى/