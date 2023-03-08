أوليانوف: هناك فرصة لاحياء الاتفاق النووي وعلى الغرب عدم تفويتها

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه أكد ميخائيل أوليانوف ، الممثل الدائم لروسيا في المنظمات الدولية التي تتخذ من فيينا مقراً لها ، في بيان أن هناك فرصة لإحياء الاتفاق النووي ، واعلن استعداد موسكو لاستكمال مفاوضات رفع الحظر في فيينا.

وصرح أوليانوف في اجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن روسيا مصممة على استكمال محادثات الاتفاق النووي في أقرب وقت ممكن.

وقال أوليانوف في هذا البيان ، الذي نشرته وكالة أنباء إيتارتاس اليوم الأربعاء ، "نؤكد مجددا التزامنا القوي باستكمال الإجراءات لإعادة الاتفاق النووي إلى شكله الأصلي ولا يمكننا أن نسمح بضياعها (الاتفاق النووي) عبر وضع هذه العملية على مسار التوترات التي لا يمكن السيطرة عليها ".

وفي الوقت نفسه ، رفض أوليانوف الاتهامات ضد جمهورية إيران الإسلامية وأشار إلى أن الغرب ليس مستعدًا لاتخاذ إجراءات بناءة.

وقال ان : "إيران متهمة بعرقلة استكمال المفاوضات لإحياء الاتفاق النووي في الوقت الذي لا تبدي الدول الغربية استعدادها لذلك. واضاف "اذا توقفوا عن عرقلة هذه العملية ستختفي دواعي القلق بشأن برنامج ايران النووي".

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