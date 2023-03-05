انطلاق بطولة التنس العالمية في جزيرة كيش الايرانية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه بدأت بطولة التنس العالمية صباح اليوم في مجمع التنس الأولمبي في جزيرة كيش. جنوب ايران بمشاركة الرياضيين كثيرين من 22 دولة.

ويتنافس في المرحلة الأولى من هذه البطولة لاعبو التنس من إيران ورومانيا وسلوفينيا وإيطاليا وكندا والهند وجمهورية التشيك والبرتغال والصين وأستراليا وتركيا وباكستان وألمانيا وماليزيا وفرنسا، وتقام 32 مباراة بين لاعبو الدول المختلفة في اليوم الأول من هذه البطولة.

وستستمر المرحلة الأولى من المنافسات لمدة يومين وسيتأهل اللاعبون الفائزون إلى المرحلة الثانية من البطولة، وفي نهاية البطولة، سيتم منح الفائزين الأوائل 15000 دولار كجائزة نقدية.

والجدير بالذكر، انها تستضيف ايران هذه البطولة بعد انقطاع دام 8 سنوات، في جزيرة كيش التي لديها مجمّع التنس الثاني في البلاد، والذي يضم 14 ملعب تنس وملاعب تنس شاطئية.

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