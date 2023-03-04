اسلامي: إيران قلصت التزاماتها بسبب عدم امتثال الأطراف الاخرى للاتفاق النووي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه اشار محمد اسلامي، صباح اليوم السبت، في تصريحات متلفزة إلى زيارة المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، إلى طهران، وقال: "موضوع المباحثات يتعلق بمراقبة أداء ومكانة وقدرة الصناعة النووية الإيرانية الذي كلف مجلس الأمن، الوكالة الدولية للطاقة الذرية عليه بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة ".

وأوضح انه نظرًا لعدم وفاء الأطراف الاخرى بالتزاماتها في خطة العمل الشاملة المشتركة، بل منع تعاون الدول والشركات الأخرى مع إيران وزيادة العقوبات، قررت إيران تقليص الالتزامات وفقًا لقانون العمل الاستراتيجي، وتنشر الوكالة الدولية للطاقة الذرية تقاريرها وفقا لهذ القرار.

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