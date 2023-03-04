القدرات العالية للمختصين النوويين الإيرانيين تعتبر فرصة للدول المجاورة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال "رافائيل غروسي" في كلمة ألقاها في لقاء مع أساتذة الجامعات والباحثين وخبراء التكنولوجيا النووية في البلاد، في إشارة إلى قضية الأمن الغذائي المهمة في العالم، انه عندما نتحدث عن الأمن الغذائي، ينبغي القول إنه من خلال العلوم والتكنولوجيا النووية، يمكننا إنتاج منتجات أكثر مقاومة للجفاف والآفات والحشرات، وقد قدمنا المساعدة في مجال الارز في ميانمار وتايلاند، مما أدى إلى زيادة محصول وإنتاجية زراعة الأرز. هذه أمثلة بسيطة لاستخدام الطاقة النووية.

وأكد: يجب القول إن الطاقة النووية تلعب أيضًا دورًا في الحفاظ على صحة الإنسان، ويمكن الإشارة إلى وجود الأدوية النووية.

وتابع غروسي: "منذ العام الماضي، بدأنا برنامجًا في إفريقيا تسمى" أشعة الأمل "، والذي يزيد من الوصول إلى العلاج الإشعاعي في البلدان الأفريقية، لأن جميع أنواع السرطانات يمكن علاجها تمامًا باستخدام العلاج الإشعاعي؛ لحسن الحظ، فإن الوصول إلى العلاج الإشعاعي في إيران في حالة جيدة، بينما في بعض البلدان لا يمكنهم الوصول إلى هذا النوع من العلاج.

ووصف رافائيل غروسي القدرات العالية للمختصين النوويين الإيرانيين بأنها فرصة لتطوير برامج الدول المجاورة والأقل نمواً، وأشار: أنا متأكد من أنه باتعاون مع إيران يمكننا مساعدة الدول المجاورة.

وأكد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية: يجب استخدام المعرفة الإيرانية للأغراض السلمية.

وقال: أنا واثق من أننا سنرى تقدمًا في جميع المجالات، بالطبع، سنواجه أيضًا تحديات على طول الطريق، وهناك بعض الحالات التي يجب علينا حلها معًا حتى تتمكن إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية من بناء الثقة وزيادة الثقة.

وأكد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية: يجب إزالة الشكوك حول سلمية البرنامج النووي الإيراني.

وقال غروسي: أنا متأكد من أن هذا الاجتماع الذي أجريته الآن في طهران سيكون ذكرى لا تُنسى بسبب نقطة التحول التي قال السيد نائب الرئيس ورئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية إنه تم الوصول إليها.

وقال: آمل أن تتحقق نقطة التحول هذه في بعض التفاهمات والاتفاقيات المتبادلة.

/انتهى/