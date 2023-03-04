آلاف الأمريكيين یطالبون بالغاء تأشيرة دخول وزير مالية الکیان الصهیوني

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه دعا آلاف الأمريكيين لاتخاذ بلادهم عدة إجراءات حازمة ضد وزير مالية الاحتلال "الإسرائيلي"، المتطرف "بتسلئيل سموتريتش".

ووقّع ما يقارب من 5000 أميركي على عريضة تطالب بمنع "سموتريتش" من دخول الولايات المتحدة الأميركية والغاء تأشيرة دخوله.

ودعت العريضة، وزارة الخارجية الأميركية باتخاذ خطوات أبعد من مجرد إدانة تصريحات سموتريتش بتنفيذ الإبادة الجماعية للفلسطينيين.

ونوهت إلى قيام مستوطنين بهجمات منظمة على البلدات والقرى الفلسطينية، ونشر الرعب واحراق المنازل في حوارة، وبورين، وزعترة.

وختمت العريضة: "لم يمض سوى أسبوع على ارتكاب قوات الاحتلال الإسرائيلي مذبحة في نابلس، التي راح ضحيتها 11 فلسطينياً، وجرح أكثر من 100 في وضح النهار، ليخرج سموتريتش بالتحريض على محو قرية حوارة الفلسطينية".

/انتهی/