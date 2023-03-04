الاتحاد الأوروبي یهدد الصين بفرض عقوبات عليها إذا زودت روسيا بالأسلحة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قالت وسائل إعلام غربية، بأن الاتحاد الأوروبي سيرد بفرض عقوبات على الصين إذا زودت روسيا بالأسلحة.

وذكرت وكالة "رويترز" نقلا عن مسؤول أوروبي قوله: "سيكون تقديم الصين أسلحة لروسيا "خطا أحمر" بالنسبة لنا، مضيفا أن الاتحاد الأوروبي سيرد بفرض عقوبات على الصين إذا حدث ذلك".

وفي وقت سابق، قالت المتحدثة الرسمية باسم مسؤول العلاقات الخارجية والشؤون الأمنية للاتحاد الأوروبي، نبيلة مصرالي، إن المفوضية الأوروبية تتوقع ألا تزود الصين روسيا بالأسلحة.

وفي السياق نفسه، أعربت الولايات المتحدة وحلفاؤها مرارا عن قلقهم بشأن إمكانية قيام الصين بتزويد روسيا بالأسلحة.

ولهذا، اتهمت بكين الغرب بازدواجية المعايير في مسألة إمدادات الأسلحة من الصين إلى روسيا، لأن الغرب نفسه يقوم بتسليح أوكرانيا.

وصرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانغ ون، أن أمريكا بالفعل تزود الأسلحة باستمرار في ساحة معركة الصراع الأوكراني وليس الصين، وأنه يجب على واشنطن التوقف عن نشر المعلومات المضللة وتحويل المسؤولية إلى الآخرين.

وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا واستنزاف روسيا.

ومن جهتها أكدت موسكو، في أكثر من مناسبة، أن العملية العسكرية في دونباس لن تتوقف؛ إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.

/انتهی/