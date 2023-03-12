القضاء الايراني يؤيد حكم الاعدام على متزعم زمرة "النضال" الارهابية

وأفادات وكالة مهر للأنباء، انها أيدت المحكمة العليا الايرانية حكم الاعدام على الارهابي، حبيب فرج الله جعب، بتهمة الفساد في الارض من خلال تشكيل وادارة جماعة تسمى "حركة النضال" وتصميم وتنفيذ العديد من العمليات الارهابية في محافظة خوزستان، جنوب البلاد.

يذكر ان "حبيب فرج الله جعب" الملقب بـ "حبيب اسيود" هو زعيم جماعة "حركة النضال" الإرهابية، والذي، حسب محتويات ووثائق قضيته وكذلك اعترافاته، قام بالعديد من العمليات الإرهابية المنظمة ضد الشعب الايراني، من بينها الهجوم على عرض عسكري للقوات المسلحة الايراني في الأهواز يوم 31 سبتمبر 2017 ، والذي أسفر عن استشهاد 25 مواطنا بينهم طفل، وإصابة 249 آخرين.

كما نفذت زمرة حركة النضال بقيادة "جعب" عمليات إرهابية دموية أخرى ضد أمن الشعب الإيراني، من بينها تفجيرات في أماكن حكومية وسطو مسلح، أدت إلى استشهاد أو جرح 274 مواطنا إيرانيا.

ويعد "جعب" آخر متزعم لهذه المجموعة الخارجة عن القانون الذي اعتقلته قوات الامن الايراني، بعد أن غادر السويد بحيل استخباراتية.

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