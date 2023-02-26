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٢٦‏/٠٢‏/٢٠٢٣, ٧:٠٦ م

الأدميرال إيراني:

بقدراتنا المحلّية قادرون على تلبية الاحتياجات الطبية والعلاجية في اقصى البحار

بقدراتنا المحلّية قادرون على تلبية الاحتياجات الطبية والعلاجية في اقصى البحار

قال قائد القوة البحرية بالجيش الايراني "الادميرال شهرام ايراني"، خلال افتتاح "المعرض الدولي للطب الوقائي والصحة والاسعاف والعلاج": "لو اقتضت الحاجة الى توفير الخدمات الصحية والعلاجية في اقصى البحار الدولية، فإن سفننا قادرة باستخدام الطاقات المحلية على القيام بذلك".

وأفادت وكالة مهر للأنباء ان التصريح جاء، خلال افتتاح "المعرض الدولي للطب الوقائي والصحة والاسعاف والعلاج"، اليوم الاحد في جامعة العلوم البحرية بمدينة نوشهر (شمالي البلاد).

وقال المسؤول الإيراني : ان القطع البحرية الايرانية، تضم في اطقمها كوادر طبية وعلاجية متمرسة، وهي قادرة على توفير كافة الخدمات اللازمة في وقت الضرورة.

وأشار قائد القوة البحرية في الجيش الإيراني إلى المنجزات التي حققتها القوة البحرية الايرانية في مجال انتاج الاجهزة العسكرية المتطورة، قائلا : ان القيمة الحقيقية لهذه الانجازات ستظهر في ميادين العمل، والتي سيتم الافصاح عنها لكي نشاهد جميعا مدى ارتقاء هذه القوة المسلحة على صعيد البحار.

وتابع الأدميرال: انه لمدعاة للفخر والاعتزاز للقوة البحرية الايرانية، لان احدى سفنها تحمل افضل مركز لنقل الدم وانتاج مشتقاته، والذي تم انشاؤه بسواعد شبان هذا الوطن؛ وعليه فإن سلاح البحر الايراني لا يواجه اي قيود في القطاع الصحي والعلاجي اليوم.

/انتهى/

رمز الخبر 1931033

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