بقدراتنا المحلّية قادرون على تلبية الاحتياجات الطبية والعلاجية في اقصى البحار

وقال المسؤول الإيراني : ان القطع البحرية الايرانية، تضم في اطقمها كوادر طبية وعلاجية متمرسة، وهي قادرة على توفير كافة الخدمات اللازمة في وقت الضرورة.

وأشار قائد القوة البحرية في الجيش الإيراني إلى المنجزات التي حققتها القوة البحرية الايرانية في مجال انتاج الاجهزة العسكرية المتطورة، قائلا : ان القيمة الحقيقية لهذه الانجازات ستظهر في ميادين العمل، والتي سيتم الافصاح عنها لكي نشاهد جميعا مدى ارتقاء هذه القوة المسلحة على صعيد البحار.

وتابع الأدميرال: انه لمدعاة للفخر والاعتزاز للقوة البحرية الايرانية، لان احدى سفنها تحمل افضل مركز لنقل الدم وانتاج مشتقاته، والذي تم انشاؤه بسواعد شبان هذا الوطن؛ وعليه فإن سلاح البحر الايراني لا يواجه اي قيود في القطاع الصحي والعلاجي اليوم.

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