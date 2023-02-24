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٢٤‏/٠٢‏/٢٠٢٣, ٧:٣٤ م

ایران تبدأ عملية بناء محطة "كارون" للطاقة النووية

ایران تبدأ عملية بناء محطة "كارون" للطاقة النووية

أعلن رئيس منظمة الطاقة الذرية الايرانية محمد اسلامي عن بدأ عملية تجهيز ورشة بناء محطة كهرباء "كارون"، وتوقيع عقود المعدات الثقيلة المطلوبة مع المصانع المحلية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال رئيس منظمة الطاقة الذرية الايرانية محمد اسلامي: " في السنوات الأخيرة قررت منظمة الطاقة الذرية مع الخبراء النوویین إنشاء محطة طاقة أصغر وبدأنا دراسة خطة إنشاء محطة طاقة بقدرة 360 ميغاواط ، وتم تسجيل هذا المشروع في الوكالة الدولية للطاقة الذرية ، كما حاولت الشركات الأجنبية تصميم و انشاء هذا المشروع".

و أوضح: " منظمة الطاقة الذرية الإيرانية تابعت هذا المشروع لعدة سنوات ، لكن لم يكن هناك تعاون في هذا المجال وتوقف العمل مرة أخرى بسبب العقوبات".

و حول البدء في انشاء محطة كارون قال: " منذ شهرين و بالتوكل على الله و الاستعانة به وكذلك بالاستعانة بقدرات المهندسين والباحثين والعلماء والصناعات الداخلية، والتأكيد أيضًا على القدرة الهائلة للقوى العاملة داخل البلاد، قررنا بناء محطة "كارون" للطاقة النووية".

و أضاف: بدأنا عملية تجهيز ورشة بناء محطة كهرباء "كارون" ، وقد وقعنا عقود المعدات الثقيلة المطلوبة مع المصانع المحلية ، ومن المؤمل أن نشهد في المستقبل بناء محطة طاقة إيرانية بالكامل مطابقة للمعايير الدولية في منطقة دارخوین.

و ذكر في هذا الصدد : " تهدف منظمة الطاقة الذرية إنتاج 2000 ميغاواط من الكهرباء في هذه المنطقة، و فی المرحلة الأولية من مشروع بناء محطة کارون یتم إنتاج 300 ميغاواط من الكهرباء ، وفي نفس الوقت سنتبع خطوات أخرى تمكننا من الوصول لکامل الطاقة الانتاجیة " .

/انتهی/

رمز الخبر 1930963

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