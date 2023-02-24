ایران تبدأ عملية بناء محطة "كارون" للطاقة النووية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال رئيس منظمة الطاقة الذرية الايرانية محمد اسلامي: " في السنوات الأخيرة قررت منظمة الطاقة الذرية مع الخبراء النوویین إنشاء محطة طاقة أصغر وبدأنا دراسة خطة إنشاء محطة طاقة بقدرة 360 ميغاواط ، وتم تسجيل هذا المشروع في الوكالة الدولية للطاقة الذرية ، كما حاولت الشركات الأجنبية تصميم و انشاء هذا المشروع".

و أوضح: " منظمة الطاقة الذرية الإيرانية تابعت هذا المشروع لعدة سنوات ، لكن لم يكن هناك تعاون في هذا المجال وتوقف العمل مرة أخرى بسبب العقوبات".

و حول البدء في انشاء محطة كارون قال: " منذ شهرين و بالتوكل على الله و الاستعانة به وكذلك بالاستعانة بقدرات المهندسين والباحثين والعلماء والصناعات الداخلية، والتأكيد أيضًا على القدرة الهائلة للقوى العاملة داخل البلاد، قررنا بناء محطة "كارون" للطاقة النووية".

و أضاف: بدأنا عملية تجهيز ورشة بناء محطة كهرباء "كارون" ، وقد وقعنا عقود المعدات الثقيلة المطلوبة مع المصانع المحلية ، ومن المؤمل أن نشهد في المستقبل بناء محطة طاقة إيرانية بالكامل مطابقة للمعايير الدولية في منطقة دارخوین.

و ذكر في هذا الصدد : " تهدف منظمة الطاقة الذرية إنتاج 2000 ميغاواط من الكهرباء في هذه المنطقة، و فی المرحلة الأولية من مشروع بناء محطة کارون یتم إنتاج 300 ميغاواط من الكهرباء ، وفي نفس الوقت سنتبع خطوات أخرى تمكننا من الوصول لکامل الطاقة الانتاجیة " .

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