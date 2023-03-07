صفري: إيران تمتلك قدرة عالية في الصناعات القائمة على المعرفة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه التقى تشانغ مينغ الأمين العام لمنظمة شنغهاي، الموجود في بلادنا، مع مهدي صفري، وبحث آفاق التعاون الاقتصادي بين إيران والمنظمة.

وفي هذا الاجتماع أشار إلى أهمية التعددية في السياسة الخارجية للجمهورية الإسلامية الايرانية، واعتبر صفري التعاون الاقتصادي مركزًا لسياسة التعددية واعتبر الانضمام الوشيك لبلدنا والعضوية الكاملة لمنظمة شنغهاي ستوفر العديد من المنافع المتبادلة.

وقال صفري نصف أعضاء المنظمة غير ساحليين والنصف الآخر مثل إيران لديهم طرق ترانزيتية. لذلك، فإن إيران مستعدة للعب دور بارز في ترتيبات تعاون النقل في شنغهاي. مضيفا: أن أكبر الاقتصادات المستهلكة للطاقة وأكبر مالكي احتياطيات الطاقة موجودون في منظمة شنغهاي واقترح إقامة حوار ومشاركة منتجي ومصدري الطاقة في منظمة شنغهاي بهدف ضمان أمن الطاقة. كما أشار إلى المواهب العالية للدول الأعضاء في تبادل الكهرباء والتجارة، وأكد على استعداد بلادنا للتعاون في هذا المجال.

وتابع القول ان الجمهورية الإسلامية الايرانية لديها قدرة عالية في الصناعات القائمة على المعرفة ونحن على استعداد للتعاون في المجالات ذات الصلة وخاصة لتعزيز التكنولوجيا القائمة على المعرفة على مستوى الدول الأعضاء في شنغهاي.

ومن جانب اخر قال الأمين العام لمنظمة شنغهاي في هذا الاجتماع: "النقل والطاقة والتكنولوجيا من بين المجالات المفضلة للمنظمة". من المؤكد أن دخول إيران إلى المنظمة سيعمق ويوسع التعاون بين الدول الاعضا في المنظمة.

وقال: إن إيران على وشك الانضمام الكامل إلى المنظمة، والسلطات الإيرانية لديها أيضًا فهم صحيح لوضع التعاون الحالي في شنغهاي، والأفكار المقترحة تنسجم أيضًا مع وجهة نظر منظمة شنغهاي.

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