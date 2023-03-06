باقري: منظمة شنغهاي يمكن أن توفر حلولاً مستدامة للقضايا والموضوعات الدولية الحالية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه التقى الأمين العام لمنظمة شنغهاي للتعاون، تشانغ مينغ، اليوم (الاثنين) مع المساعد السياسي لوزير الخارجية الايراني، علي باقري.

واعتبر علي باقري في هذا اللقاء منظمة شنغهاي للتعاون بأنها منظمة للتعاون بين الدول المستقلة والقوية ، وأضاف: "إن صوت التعددية في المرحلة الحالية مسموع أكثر من أي وقت مضى في المحافل الدولية".

وأضاف: إن نهج التعددية الذي تتبعه منظمة شنغهاي يظهر أن هذه المنظمة ليست مؤسسة احتفالية ، لكنها تحاول تلبية حاجة أمنية وسياسية ملحة.

كما صرح المساعد السياسي لوزير الخارجية: الاختلاف بين منظمة شنغهاي والعديد من المنظمات الغربية الأخرى هو أنها تشكلت بناءً على قرار الدول المستقلة وتبنت نهج احترام استقلال وسيادة الدول ، وتقوم على أساس العدالة ، وبالتالي يمكن أن توفر حلولاً مستدامة للقضايا والموضوعات الدولية الحالية.

بدوره اعرب الأمين العام لمنظمة شنغهاي للتعاون في هذا اللقاء ، عن شكره على فرصة هذا اللقاء وقال : إنني أوافق تمامًا على وجهة نظرك حول المنظمة وان إيران هي إحدى الدول المؤثرة في المنطقة والعالم وقد سجلت دوما حضورا نشطًا في اجتماعات المنظمة خلال السنوات الماضية.

وأضاف ان نظرة إيران إلى المنظمة نظرة إستراتيجية ، وبسبب هذا الرأي ، تابعنا بجدية قضية عضوية إيران في المنظمة وان هذه المنظمة هي منصة لتعاون الدول المستقلة وقد بذلت جهودًا ناجحة في المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية والثقافية.

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