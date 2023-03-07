الرئيس الصيني يتهم الولايات المتحدة بقيادة حملة سياسية لتطويق بلاده

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال الرئيس الصيني خلال جلسة برلمانية في بكين إن "دولا غربية، بقيادة الولايات المتحدة، نفذت سياسة احتواء وتطويق وقمع ضد الصين، "مما أدى إلى تحديات غير مسبوقة لتنمية بلادنا".

وأوضح أن البيئة الخارجية للتنمية في الصين شهدت تغيرات سريعة، وقال إن "العوامل غير المؤكدة والتي لا يمكن التنبؤ بها زادت بشكل كبير".

وأضاف أن السنوات الخمس الماضية اتسمت برزمة جديدة من العقبات تهدد بإبطاء وتيرة الصعود الاقتصادي للبلاد، مضيفا أنه يتعين على بلاده أن تتحلى بالشجاعة "للكفاح في وقت تواجه فيه البلاد تغييرات عميقة، ومعقدة على الصعيدين المحلي والدولي في آن معا".

وتضاعفت في السنوات الأخيرة المواضيع الخلافية بين الصين والولايات المتحدة، سواء بشأن اختلال الميزان التجاري بين البلدين، أو مسألة تايوان أو ملف الهيمنة في مجال التقنيات المتقدمة أو الاتهامات بالتجسس.

وبسبب هذه الملفات فرض الغرب عموما والولايات المتحدة خصوصا سلسلة عقوبات على بكين.

ويأتي خطاب الرئيس الصيني بعيد أسابيع قليلة من إلغاء وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن زيارة إلى بكين بعدما أسقطت الولايات المتحدة فوق أراضيها منطادا صينيا قالت إنه تجسسي في حين أكدت بكين أنه مجرد منطاد مدني انحرف عن مساره.

وشددت واشنطن في الأشهر الأخيرة العقوبات المفروضة على مصنعي الرقائق الصينيين للحد من وصولهم إلى التكنولوجيا الأميركية، مبررة ذلك بأن هذه الشركات تقوم بأنشطة تتعارض مع الأمن القومي الأميركي.

المصدر : الجزيرة + وكالات

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