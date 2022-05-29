مساعد وزير الخارجية الإيراني يؤكد على أهمية القارة الأفريقية في تنمية التجارة الإيرانية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن مساعد وزير الخارجية الايرانية لشؤون الدبلوماسية الاقتصادية، مهدي صفري ، ترأس اليوم الأحد، اجتماع لجنة تنسيق العلاقات الاقتصادية الخارجية حول "استراتيجيات تنمية التجارة مع القارة الأفريقية"، والذي حضره عدد من اعضاء اللجنة بمن فيهم مدراء الاجهزة المعنية.

وأشار صفري إلى التغاضي عن الطاقات الاقتصادية والتجارية الضخمة لأفريقيا، لافتاً إلى أن بعض اللجان الاقتصادية المشتركة مع الدول الأفريقية لم تعقد منذ أكثر من ثماني سنوات.

وأكد صفري في هذا الاجتماع على أهمية القارة الأفريقية في تنمية التجارة الإيرانية ، وأعرب عن أسفه لإهمال الطاقات الهائلة للقارة في القطاع الاقتصادي والتجاري ، وقال انه ما يجب أن يؤخذ على محمل الجد بشأن القارة الأفريقية هو تغيير في النهج والنظرة الى القارة الافريقية ، ومعرفة القارة الأفريقية والقبول الودي للوفود الأفريقية ، والجدية في متابعة الاتفاقات ودعم القطاع الخاص في هذه القارة.

/انتهى/