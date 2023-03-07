وكالة الاستخبارات العراقية تعلن القبض على أربعة إرهابيين بارزين في نينوى

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه ذكرت خلية الإعلام الأمني في بيان أن "وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية تمكنت من إلقاء القبض على (4) ارهابيين مطلوبين وفق أحكام المادة (4/إرهاب) والذي نشط عملهم ضمن صفوف عصابات داعش بما يسمى قاطعي ديالى والأنبار تحت كنى وأسماء مختلفة ".

وأضافت أن "عملية القبض تمت وفق مذكرات توقيف صادرة من القضاء وتشكيل فريق عمل مختص من وكالة الاستخبارات الذي نجح في اداء مهمته بعد متابعة وتحرٍ داما لعدة ايام"، مبينة أن "أحدهم تم القبض عليه أثناء عودته من إحدى دول الجوار".

/انتهى/