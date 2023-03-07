إيران والإمارات توقعان على مذكرة تفاهم لمواصلة التعاون الجوي بين البلدين

وأفادت وكالة مهر للأنباء، نقلاً عن منظمة الطيران المدني، قال جعفر يازرلو: إن منظمة الطيران المدني، تماشياً مع الالتزام القانوني المنصوص عليه في المادة الخامسة من قانون الطيران المدني، من أجل توسيع وتعزيز علاقات النقل الجوي مع الدول الأخرى، تعمل حاليا على تحديث مذكرة تفاهم حول التعاون في مجال النقل الجوي مع الدول الأخرى.

وأضاف: بالنظر إلى حجم التبادل التجاري والسياحي وما إلى ذلك بين إيران والإمارات، بعد سنوات من تحديث مذكرة التفاهم بين البلدين الموقعة في عام 2015، تم وضعها على جدول الأعمال لزيادة التعاون الثنائي بين البلدين.

وأشار المتحدث الرسمي باسم منظمة الطيران المدني إلى: بعد عقد اجتماعات حول زيادة الرحلات الجوية بين البلدين، وتطوير شبكة الرحلات الخارجية، وزيادة الرحلات الجوية التي تمر عبر إيران، والتعاون بين فيما بين و الاستعدادات اللازمة لتوقيع اتفاقية النقل الجوي، وقد وقع على مذكرة التفاهم الجديدة رئيسا منظمة الطيران المدني الإيرانية والإماراتية.

وأوضح يازرلو: في هذا الاجتماع، كانت شركات طيران الإمارات، بما في ذلك طيران الإمارات وفلاي دبي والاتحاد، حاضرة أيضًا.

/انتهى/