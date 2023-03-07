الداخلية الايرانية تعلن عن اعتقال عدة أشخاص على صلة بموضوع المدارس

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه اوضح السيد مجيد مير أحمدي اخر متابعات بشأن موضوع الحالات الصحية في المدارس، خلال تصريحات متلفزة، قائلا: "يتم متابعة القضية بشكل يومي ومستمر من قبل الوزارات المعنية بما فيها وزارة الأمن والصحة والتعليم وكذلك استخبارات الحرس الثوري والدفاع المدني بأبعاد مختلفة".

وأضاف: "بناءً على الإجراءات الاستخباراتية والبحثية لأجهزة المخابرات، تم إلقاء القبض على بعض الأشخاص في 5 محافظات وتقوم الأجهزة المعنية بإجراء تحقيق كامل، وفور اكتمال معلوماتهم والحصول على نتائج واضحة، سيتم الإعلان عنها".

وقال مساعد وزير الداخلية: "من المهم أن يعرف الناس والطلاب خطة العدو. يحاول الأعداء اليوم خلق الخوف والقلق والاضطراب في نظام التعليم في البلاد، ويريدون ان يعكسوا القضية أكبر مما هي عليه. كما أن التيارات التي كانت وراء أحداث الشغب والحرب المشتركة جاءت إلى الساحة لتشويه الواقع".

وكان قد أعلنت وزارة الداخلية ،امس الاثنين، في بيان حول التحقيق في أسباب التسمم الطلابي، عن عدم وجود مواد سامة لدى الطلاب المراجعين للمراكز الطبية، موضحا: "انه بحسب المعلومات التي قدمها المحافظون والمتعلقة بالموضوع وسائر القضايا ذات الصلة ، تبين أن أكثر من 90 بالمئة من معاناة الطلاب كانت ناجمة عن القلق والمخاوف التي سادت الفصول الدراسية وبيئة المدرسة".

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