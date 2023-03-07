رئيسي: على الأجهزة الاستخباراتية ان تكون جاهزة للأخطار التي تهدد الصحة العامة في المدارس

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان السيد إبراهيم رئيسي، خلال لقاء مع مديري وموظفي وزارة الأمن في حفل ولادة الامام المهدي(ع)، صرح أن البلاد اليوم مهددة بكل إمكانياتها وأصولها، معتبرا المعرفة الدقيقة والكاملة لهذه الأصول شرطا ضروريا لحمايتها بالشكل المناسب.

وأشار إلى اعمال الشغب الاخيرة والحرب الهجينة التي شنها العدو ضد البلاد في الآونة الاخيرة، قائلا: "ان هدف العدو من هذه الحرب هو إحداث التغييرات المرجوة له في إدراك الناس ومعرفتهم؛ فإذن وجود نظرة تحولية والإشراف المعرفي والمعلوماتي، إلى جانب الفهم التفصيلي لطبيعة هذه التهديدات هو أحد ضروريات مواجهة العدو في ميدان الحرب الهجينة" .

وأشار رئيس الجمهورية إلى موضوع تهديدات الصحة العامة في بعض المدارس، وقال ان التهديدات الأمنية قد تحدث في أي مجال، مؤكدا على أهمية الفهم الدقيق لأبعاد القضايا وإتخاذ الإجراءات اللازمة في الوقت المناسب للتعامل بفعالية مع العدو في حربه الهجينة.

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