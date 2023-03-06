الرئيس الإيراني يوعز بتشكيل فريق تحقيق بقضية التسمم في بعض المدارس

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه اوعز رئيس الجمهورية حجة الاسلام السيد ابراهيم رئيسي، بتشكيل فريق تحقيق وتقييم حول الاحداث الاخيرة التي طالت السلامة الصحية لعدد من تلامذة المدارس في البلاد.

ويضم هذا الفريق الى جانب اجهزة الاستخبارات والامن الداخلي، عددا من المؤسسات التابعة لوزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي، وذلك من اجل التعاطي مع الحالات المحتملة.

وفي سياق متصل، اكد قائد الثورة الإسلامية "اية الله العظمى السيد علي الخامنئي"، على هامش غرس شتلة بمناسبة يوم الشجرة اليوم، ضرورة ان تتابع السلطات المعنية بجدية قضية تسمم طلاب المدارس، التي وصفها "جريمة كبيرة لا تغتفر يجب معاقبة مرتكبيها.

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