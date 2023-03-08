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٠٨‏/٠٣‏/٢٠٢٣, ٧:٠٤ م

مجلس الشورى اليمني يدين الاعتداء الصهيوني على مطار حلب الدولي

مجلس الشورى اليمني يدين الاعتداء الصهيوني على مطار حلب الدولي

أدان مجلس الشورى اليمني بشدة الاعتداء الصهيوني على مطار حلب الدولي في سوريا، والذي تسبب في خروجه عن الخدمة وعرقلة وصول المساعدات الإنسانية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه اعتبرت اللجنة الرئيسية لمجلس الشورى في اجتماعها اليوم الأربعاء، برئاسة رئيس المجلس محمد حسين العيدروس، هذا الاستهداف جريمة منظمة واعتداء سافرا بحق الشعب السوري المحاصر بهدف منع وصول المساعدات الإنسانية لضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد مؤخرا.

وأشارت إلى أن سعي الكيان الصهيوني إلى منع وصول المساعدات الإنسانية للشعب السوري يعد شاهدا على وحشيته وانتهاكا سافرا للقوانين والمواثيق الدولية الإنسانية.
وحملت اللجنة مجلس الأمن والأمم المتحدة والمجتمع الدولي والمنظمات الدولية والإنسانية المسؤولية القانونية والإنسانية تجاه هذه التصرفات العدائية السافرة والاستفزازية، المتنافية مع ميثاق الأمم المتحدة وكافة الأعراف والمواثيق الدولية.

ودعت المجتمع الدولي وأحرار العالم إلى إدانة هذه الجريمة التي تنذر بالمزيد من الأعمال الإجرامية المهددة للأمن والسلم في المنطقة والعالم، ومواصلة تقديم الدعم والمساندة للشعب السوري المتضرر جراء الزلزال بكل السبل المتاحة.

/انتهى/

رمز الخبر 1931347

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