رئيسي يؤكد في اتصال هاتفي مع السوداني على ضرورة تعزيز التعاون بين طهران وبغداد

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه قال الرئيس الإيراني، حجة الاسلام السيد إبراهيم رئيسي ، في اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني ، ظهر اليوم الأربعاء ، أثناء تهنئته بعيد ميلاد صاحب العصر والزمان (ع): ان "العلاقات بين شعبي إيران والعراق ودية وتاريخية ومتأصلة في الثقافة والحضارة والعقائد العميقة المشتركة.

واستعرض الرئيس الايراني آخر تطورات التعاون الاقتصادي بين البلدين ، لا سيما الاتفاقيات البناءة التي تم التوصل إليها خلال زيارة رئيس الوزراء العراقي الأخيرة إلى طهران ، وشدد رئيسي على ضرورة تعزيز التعاون ، لا سيما في مجالات الطاقة والصناعة والتجارة والمال والمصارف .

وبدوره هنأ رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني ، في هذا الاتصال الهاتفي حكومة وشعب إيران بعيد ميلاد صاحب العصر والزمان (عليه السلام) ، وقال: إن حكومة العراق وشعبه يقدّران على الدوام دعم ومساعدة إخوانهم الإيرانيين خاصة في الأوقات الصعبة.

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