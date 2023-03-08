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٠٨‏/٠٣‏/٢٠٢٣, ٩:٣٣ م

رئيسي يؤكد في اتصال هاتفي مع السوداني على ضرورة تعزيز التعاون بين طهران وبغداد

رئيسي يؤكد في اتصال هاتفي مع السوداني على ضرورة تعزيز التعاون بين طهران وبغداد

أكد الرئيس الايراني في اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء العراقي على ضرورة تعزيز التعاون بين طهران وبغداد خاصة في مجالات الطاقة والصناعة والتجارة والمال والمصارف.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه قال الرئيس الإيراني، حجة الاسلام السيد إبراهيم رئيسي ، في اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني ، ظهر اليوم الأربعاء ، أثناء تهنئته بعيد ميلاد صاحب العصر والزمان (ع): ان "العلاقات بين شعبي إيران والعراق ودية وتاريخية ومتأصلة في الثقافة والحضارة والعقائد العميقة المشتركة.

واستعرض الرئيس الايراني آخر تطورات التعاون الاقتصادي بين البلدين ، لا سيما الاتفاقيات البناءة التي تم التوصل إليها خلال زيارة رئيس الوزراء العراقي الأخيرة إلى طهران ، وشدد رئيسي على ضرورة تعزيز التعاون ، لا سيما في مجالات الطاقة والصناعة والتجارة والمال والمصارف .

وبدوره هنأ رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني ، في هذا الاتصال الهاتفي حكومة وشعب إيران بعيد ميلاد صاحب العصر والزمان (عليه السلام) ، وقال: إن حكومة العراق وشعبه يقدّران على الدوام دعم ومساعدة إخوانهم الإيرانيين خاصة في الأوقات الصعبة.

/انتهى/

رمز الخبر 1931352

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