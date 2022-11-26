السید إبراهيم رئيسي یوجه دعوة رسمية إلى السوداني لزيارة إيران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه دعا الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، في دعوة رسمية رئيس مجلس الوزراء العراقي "محمد شياع السوداني"، لزيارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان، أن “السوداني، استقبل سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى العراق محمد كاظم آل صادق”.

وأضاف البيان، أن “السفير الإيراني نقل دعوة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إلى السوداني لزيارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية، كما شهد اللقاء التباحث في مجمل العلاقات الثنائية بين البلدين”.

وأشار البيان إلى أنه ” تمت مناقشة عدد من الملفات المشتركة، في الجانب الاقتصادي والاستثمار”، مؤكدين على “مواصلة الاجتماعات بين العراق وإيران في الملف الأمني، بالشكل الذي يحفظ سيادة البلدين ويحقق مصالح الشعبين الصديقين، ويرسّخ أمن المنطقة واستقرارها”.

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