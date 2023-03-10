استشهاد شاب فلسطيني برصاص مستوطن قرب سلفيت

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان حسب إذاعة كان العبرية؛ فإن الشاب اقترب من المستوطن وهو يصرخ "الله أكبر"، وبحوزته عدة سكاكين، وحاول طعن المستوطن الذي أطلق النار تجاهه؛ ما أدى إلى استشهاده على الفور.

واشار المركز الفلسطيني للاعلام انه لم يصدر تأكيد فلسطيني لنبأ الشهيد، ولم تعرف هويته أو المنطقة التي يقطن بها.

وادعت الإذاعة العبرية أنه عثر بحوزته على سكاكين وعبوات محلية "أكواع".

ومساء الخميس استشهد القسامي معتز الخواجا بعد تنفيذ عملية إطلاق نار أسفرت عن إصابة خمسة إسرائيليين بجراح في "تل أبيب".

وبالشهيد الجديد يرتفع عدد الشهداء منذ بداية العام إلى 80 شهيدًا، منهم: ٣١ من جنين، و18 من نابلس، و7 من الخليل، و6 من القدس، و5 من أريحا والأغوار، و3 من رام الله، و3 من قلقيلية، و2 من غزة، و2 من بيت لحم، وشهيدان من سلفيت وطوباس، ولم تعرف هوية ومكان إقامة الشهيد الجديد.

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