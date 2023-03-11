وزير الدفاع الايراني يدشن خط انتاج طائرات "ياسين" للتدريب

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه اقيم حفل تدشين صالة الإنتاج وإزاحة الستار عن النموذج الأولي لطائرة التدريب النفاثة المتقدمة "ياسين"، اليوم السبت، بحضور وزير الدفاع العميد محمد رضا آشتياني وقائد القوات الجوية، حميد واحدي.

يذكر ان تدريب الطيارين يعد أحد التدريبات عالية المستوى والمعقدة التي لا يمكن لكل دولة القيام بها.

ونجحت الجمهورية الإسلامية الإيرانية في تحقيق الانجازات التعليمية على مستوى المعايير العالمية في مجالات المعرفة والتكنولوجيا، وتدريب الطيارين هو من احدي هذه المجالات.

ومن مواصفات طائرة ياسين التدريبية، ان طولها يبلغ 12 مترا و الجناح 11 مترا وارتفاعها 4 أمتار ومزودة بمحركين توربينيين نفاثين تم تصنيعهما وطنيا، حيث ان تصميم هذه الطائرة منح ايران نمطا جديدا في مجال صناعة الطائرات.

وكذلك، يعد توطين الأنظمة الفرعية الرئيسية مثل مقعد الطيران وإلكترونيات الطيران الأصلية بالكامل والمحرك ومعدات الهبوط جزءًا من القدرات التي تم تحقيقها في هذه الطائرة.

والجدير بالذكر، ان هذه الطائرة تم تصنيعها بجهد مشترك امتد لسنوات بين منظمة الصناعات والقوة الجوية ومن المقرر وضعها تحت تصرف سلاح الجو بسرعة.

/انتهى/