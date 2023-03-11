العميد واحدي: إنتاج طائرة ياسين تجعل تدريب الطيارين محلياً

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه ثمن العميد واحدي صباح اليوم السبت، في حفل إزاحة الستار عن النموذج الأول للإنتاج القياسي ونموذج التشغيل ياسين المتقدم، جهود وزارة الدفاع في صناعة طائرة ياسين التدريبية .

وأضاف: في السابق كانت تدريبات القوات الجوية تجري في الخارج. وكان سلاح الجو أول مكان يتعرض للعقوبات القاسية التي منعتنا من تدريب طيارينا في الخارج. وصرح قائد القوات الجوية ان اليوم هو يوم جيد جدا بالنسبة لنا ونحن فخورون بأن طائرة التدريب النفاثة أصبحت محلية كإحدى الركائز المهمة لتدريب طيارينا.

وأوضح العميد واحدي أن إنتاج طائرة ياسين أدت إلى توطين تدريب الطيارين، وأشار إلى أن استخدام طائرة ياسين ستجعل فترة التدريب أكثر اكتمالا وأقصر، وفي المستقبل القريب يمكن لطائرة كوثر المقاتلة أيضا تحسين القوة الدفاعية لبلدنا.

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