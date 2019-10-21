اللواء موسوي: طائرة "ياسين" النفاثة تحمل رسالة واضحة للإستكبار العالمي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن القائد العام للجيش الايراني اللواء عبدالرحيم موسوي ابرق برسالة شكر وتقدير لقائد القوة الجوية في الجيش العميد "نصيرزاده" واطاقم ومصنعين طائرة "ياسين" النفاثة المصنوعة محليا بالكامل.

يتبع..