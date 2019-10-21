اللواء موسوي: طائرة "ياسين" النفاثة تحمل رسالة واضحة للإستكبار العالمي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن القائد العام للجيش الايراني اللواء عبدالرحيم موسوي ابرق برسالة شكر وتقدير لقائد القوة الجوية في الجيش العميد "نصيرزاده" واطاقم ومصنعين طائرة "ياسين" النفاثة المصنوعة محليا بالكامل.
يتبع..
وجه القائد العام للجيش الايراني اللواء موسوي عبر رسالة شكرا خاص لقائد القوة الجوية والطاقم ومصنعين طائرة "ياسين" النفاثة، قائلا هذه النفاثة تحمل رسالة واضحة للاستكبار العالمي.
وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن القائد العام للجيش الايراني اللواء عبدالرحيم موسوي ابرق برسالة شكر وتقدير لقائد القوة الجوية في الجيش العميد "نصيرزاده" واطاقم ومصنعين طائرة "ياسين" النفاثة المصنوعة محليا بالكامل.
يتبع..
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