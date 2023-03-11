العمید أشتياني: استخدام طائرة ياسين ستجعل فترة التدريب أكثر اكتمالا وأقصر

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه صرح وزير الدفاع الايراني العميد محمد رضا أشتياني للصحفيين صباح اليوم على هامش الازحة الستار عن نموذج الإنتاج الضخم لطائرة ياسين وخط الإنتاج الضخم الذي أقيم بحضور قائد القوات الجوية: أن تدريب الطيارين هو أحد التدريبات التي لها أهمية كبيرة؛ ويتطلب إنجاز هذه المهمة تدريب طائرات في فصول مختلفة.

وأضاف: لقد بدأت صناعة الطيران في تصميم طائرة ياسين التدريبية منذ سنوات عديدة، وتم الكشف عن النوع الثاني منها اليوم، وميزة هذه الطائرة التدريبية هي تصميمها الأصلي بالكامل، والذي يتيح لنا استخدام هذا النموذج لطائرات القتال والمساندة.

وتابع: لقد تم توطين شكل معدات الطائرات ونحن على يقين من أنها كطائرة متطورة يمكنها أداء المهام الموكلة للقوات الجوية بشكل جيد وأن تكون فعالة في تقليل وقت التدريب وجودة التدريب.

وقال العميد حميد واحدي قائد القوات الجوية لجيش الجمهورية الاسلامية: في الماضي كان تدريب طياري الطائرات سيتم خارج إيران، وبسبب العقوبات المفروضة على بلادنا، كان أول مكان تأثر بهذه العقوبات هو هذا. مما جعلنا غير قادرين على تنفيذ التدريب من الخارج. وتابع: ازاحة الستار عن هذه الطائرة سيجعل فترة التدريب أكثر اكتمالا وأقصر، وفي المستقبل القريب يمكن للطائرة المقاتلة التي هي كوثر أيضًا أن تحسن القوة الدفاعية لبلدنا.

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