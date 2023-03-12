استئناف الرحلات الجوية المباشرة بين إيران وبيلاروسيا قريبا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال السفير البيلاروسي في تصريح لوكالة الأنباء البيلاروسية "بلتا" السبت على أعتاب زيارة الرئيس البيلاروسي إلى طهران اليوم الأحد: أن استئناف الرحلات الجوية المباشرة والمنتظمة بين بيلاروسيا وإيران التي توقفت عام 2017، ستلعب دورا مهما في الحفاظ على التبادلات التجارية المباشرة والعلاقات العلمية والتعليمية والثقافية بين البلدين.

وتابع: الرحلات الجوية المباشرة ستكون عاملا مهما لتوسيع التعاون الاقتصادي بين بيلاروسيا وإيران. وسيصل رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو إلى طهران الأحد لإجراء محادثات مع كبار المسؤولين في جمهورية إيران الإسلامية.

وقال مكتب رئيس بيلاروسيا في بيان بهذا الصدد: إن لوكاشينكو سيقوم بزيارة إلى طهران لمدة يومين يلتقي خلالها الرئيس الإيراني سيدإبراهيم رئيسي. وعلى هامش الاجتماع السادس عشر لمنظمة شنغهاي للتعاون في سمرقند، كلف رئيسا إيران وبيلاروسيا وزارتي خارجية البلدين بالعمل على تعزيز العلاقات الثنائية وتعميقها.

وسيكون تطوير التعاون الشامل وعلى رأسها العلاقات الاقتصادية والتجارية بين جمهورية إيران الإسلامية وبيلاروسيا على جدول أعمال لوكاشينكو خلال زيارته لطهران حيث سيتبادل مسؤولو البلدين وجهات النظر حول الخطط الصناعية والزراعية والنقل في اجتماعاتهم.

كما سيتم خلال زيارة لوكاشينكو، إيلاء اهتمام خاص بالقضايا الإقليمية والعالمية.

/انتهی/